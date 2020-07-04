Ребенок погиб во время стрельбы в американском торговом центре

Восьмилетний ребенок погиб во время стрельбы в торговом центре американского города Хувер (Алабама). Об этом сообщает местная полиция в своем Twitter-аккаунте.

По данным полиции, всего в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека. В настоящее время ведется расследование. Количество стрелявших и причины произошедшего в торговом центре Riverchase Galleria до сих пор не установлены.

Ранее поступили сообщения о том, что стрельба произошла в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама). Оба случая произошли в торговых центрах. В результате стрельбы в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Двух подозреваемых мужчин уже задержала полиция. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт, переросший в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.

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