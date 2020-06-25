В России семимесячный ребенок утонул в кастрюле

В деревне Ильино Ломоносовского района Ленобласти семимесячный мальчик утонул в кастрюле с холодной водой. Об этом сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, около 19 часов 24 июня в полицию обратились с заявлением о том, что в одном из деревенских домов на кухне в емкости с водой нашли тело ребенка. В полиции рассказали, что высота кастрюли составляет около 30 сантиметров. По предварительным данным, ребенок захлебнулся, точную причину смерти установит вскрытие.

Известно, что родители ребенка приехали в Россию из Узбекистана. Как рассказал 29-летний отец мальчика, он находился в поле и убирал сено, а 23-летняя мать была с сыном, но отлучилась на десять минут. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Выяснилось, что у родителей проблемы с регистрацией, а у ребенка из документов было только свидетельство о рождении, выданное в роддоме. Районный отдел Следственного комитета начал проверку.

Ранее житель Гатчинского района Ленобласти посадил десятилетнего сына на цепь на несколько часов в воспитательных целях, привязав его к батарее. Ребенок рассказал, что провел в таком положении несколько дней. На отца завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).

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