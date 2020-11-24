Названы лучшие страны для бизнеса женщин

Платежная система Mastercard составила рейтинг стран, которые лучше всего подходят для бизнеса женщин-предпринимателей — Mastercard Index of Women Entrepreneurs. Самыми перспективными названы Израиль, США, Швейцария, Новая Зеландия, Польша, Великобритания, Канада, Швеция, Австралия и Испания.

Россия в этом списке занимает 22 позицию из 58, разместившись между Китаем и Южной Африкой. В числе самых неблагоприятных для предпринимательниц стран оказались Саудовская Аравия, Тунис, Иран, Египет, Алжир и Бангладеш.

Составители Mastercard Index of Women Entrepreneurs констатировали, что во время пандемии сильнее всего пострадали женщины. Эксперты подсчитали, что большинство занятых в бизнесе женщин (42 процента) переориентировались на онлайн-формат, еще 37 процентов начали развиваться в сферах, отвечающих новым экономическим реалиям.

Ранее в ноябре эксперты сервиса по подбору персонала Heidrick & Struggles объяснили, почему именно женщины чаще теряют работу во время пандемии. Именно они чаще всего работают в сферах, которые сильнее всего пострадали во время локдаунов. Кроме того, женщины также чаще бросали работу, чтобы ухаживать за детьми из-за закрытия школ