Машина генконсульства Литвы сбила женщину на переходе в Петербурге

Машина генконсульства Литвы сбила женщину на переходе в Санкт-Петербурге, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 25 ноября.

Инцидент произошел на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы.

Источник агентства не уточнил личность водителя. Как пишет «Фонтанка», за рулем мог находиться советник-посланник миссии Энрестас Мицкус.

25 ноября прошлого года пьяный российский депутат насмерть сбил подростка. ДТП произошло в селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл.