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Трамп помилует бывшего советника по делу о сговоре с Россией

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Майкл Флинн
Майкл Флинн
Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать нескольких человек, включая бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, дело против которого было заведено в рамках так называемого российского расследования. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что помилование Флинна станет кульминацией четырехлетней политической саги, которая началась с расследования ФБР о возможных незаконных связях команды Трампа и Москвы в ходе выборов 2016 года.

В мае 2020 года Минюст США постановил закрыть уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Но после этого в сентябре апелляционный суд США отменил это решение. Трамп отметил, что преследовавшие Флинна чиновники из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди», добавив, что считает это дело государственной изменой.

Ранее сообщалось, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Россией оказалась российская чиновница. Речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова. Галкина, находясь в тот момент в натянутых отношениях с работодателем в компании Webzilla, якобы заявила, что именно она стоит за взломом серверов Демократического национального комитета. Эти утверждения легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. При этом Галкина назвала появившуюся информацию неправдой.

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