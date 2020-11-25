Украина назвала условия закрытия границы с Крымом и Донбассом

Украина установила условия, на которых допускается закрытие пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву областями Донбасса в одностороннем порядке. Решение принял кабинет министров страны, передает ТАСС.

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Согласно постановлению, принятому на заседании правительства, основанием для закрытия пункта пропуска может служить «угроза жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают», а также ряд условий, которые делают невозможной «нормальную» работу погранслужбы. Что это за условия и что входит в понятие «нормальная работа», не уточняется.

Пункт пропуска может быть перекрыт в одностороннем порядке на срок до 72 часов. Данное решение принимает лично начальник отделения пограничной службы, в ведомстве которого находится проблемный пункт. Кроме того, приказ о прекращении пропуска через границу может отдать командующий операцией Вооруженных сил Украины в Донбассе.

В случае перекрытия границы отдельные категории граждан все же получат право на пересечение пункта пропуска. Исключение будет сделано для тех, кто возвращается на место постоянного проживания, или направляется к месту учебы, а также для тяжелобольных, нуждающихся в получении медпомощи.

Ранее автор проекта WarGonzo Семен Пегов высказал мнение, что Киев готовит для Донбасса «карабахский сценарий». По его словам, Украина, как и Азербайджан, планирует запросить военную помощь Турции и Израиля для воздушной части военной операции. Кроме того, под Горловкой и Донецком, в районе Мариуполя скапливаются танковые и артиллерийские подразделения.