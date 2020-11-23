Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад»

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Выпуск доступен на YouTube-канале телеведущей.

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«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа», — попросил он.

Собчак, в свою очередь, спросила: «Назад — это куда?» Богдан ответил, что имел в виду «переподписание Минских соглашений». Бывший глава президентского офиса добавил, что существует некий алгоритм действий. Он не стал перечислять его пункты, сославшись на конфиденциальность, однако отметил, что о нем, скорее всего, знает Путин. На уточняющий вопрос журналистки, идет ли речь о каком-то компромиссе вместо Минских соглашений, Богдан ответил положительно.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.