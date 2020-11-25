Карпин ответил на претензии Басты

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на претензии рэпера Василия Вакуленко, также известного под псевдонимом Баста. Заявление специалиста доступно в его Instagram.

51-летний Карпин подчеркнул, что не вступал в конфликт с Бастой, вопреки словам последнего. Тренер отметил, что его претензии скорее были направлены в адрес тех, кто разрешил проведение концерта на стадионе в Ростове-на-Дону.

«Мне абсолютно до одного места, кто там выступает. Да хоть Ольга Бузова или Моргенштерн. Я все равно был бы против. Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить игрокам базовые условия для футбола, а не вступать в конфликты», — заявил он. Выпад Басты относительно московской прописки Карпина специалист также парировал, опубликовав свидетельство о регистрации в Ростове-на-Дону.

23 ноября Баста вспомнил о конфликте с руководством «Ростова». После концерта исполнителя в 2018-м в клубе пожаловались, что газон на стадионе пострадал из-за защитного покрытия, которое монтировалось перед выступлением рэпера. Ростовчанин Баста признался, что он не ассоциирует Карпина с городом.

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