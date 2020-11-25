Лолита рассказала о финансовых трудностях артистов из-за пандемии

Российская певица Лолита Милявская рассказала о финансовых трудностях артистов из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Милявской, в России сегодня около 200 «топовых артистов» вынуждены платить деньги на содержание творческих коллективов. Музыканты, как сообщила певица, понесли серьезные убытки.

«Вы знаете, потери существенные, потому что все мои коллеги говорили не о себе ни в коем случае», — отметила артистка. По ее словам, у «топовых артистов» есть свой близкий круг музыкантов, «которым восемь месяцев выплачивать зарплату просто нереально».

Основные убытки, по мнению певицы, артисты несут из-за ограничений заполняемости концертных залов. «От 15 до 30 процентов зала занимает именно аренда, погашение, 10 процентов — это звук и свет, 10 процентов — распространители билетов», — объяснила Милявская.

В таких условиях, считает она, артистам невыгодно работать. «В лучшем случае при 25 процентах мы даже зарплаты коллективам не сможем платить», — заявила певица.

В мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии. Он подчеркнул, что артисты, как и все граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.