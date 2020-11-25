Стало известно об открытии еще одной пляжной страны для россиян

Российские туристы смогут отдыхать в Мексике. Об открытии еще одной пляжной страны стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, прямое сообщение между странами пока не восстановилось, но уже в начале зимы россияне смогут летать туда с пересадкой через Турцию. Со 2 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Стамбула в Канкун. Стоимость билетов из Москвы со стыковкой туда-обратно составит около 70 тысяч рублей.

Отмечается, что попасть в Мексику для россиян не составит проблем — она не вводила никаких ограничений для туристов на фоне пандемии коронавируса. Путешественникам достаточно заполнить форму «Cuestionario de Indentificacion de Factores de Riesgo en Viajeros» и по прилете предоставить ее иммиграционной службе.

По данным АТОР, в Мексике работает большинство отелей, в условиях пандемии они заполняются на 60-70 процентов. Туристы могут бронировать номера и заказывать трансферы. Кроме того, некоторые туроператоры сохранили наземные предложения по стране, большинство экскурсионных туров стартует из Мехико.

Ранее стало известно об открытии Туниса для российских туристов. Прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе. Тех, кто приобрел пакетный тур в популярную пляжную страну, данные ограничения не коснутся.