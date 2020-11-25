Tele2 установила торговые терминалы для выдачи SIM-карт в московском метро

Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести SIM-карту оператора Tele2 прямо в подземке. Компания установит торговые терминалы в вестибюлях и переходах станций метро. Первые диспенсеры SIM-карт уже появились на «Библиотеке имени Ленина» и «Боровицкой». До конца года проект предполагает установку в Московском метрополитене еще 52 терминалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора, где отметили, что современные возможности партнерского оборудования позволят Tele2 значительно расширить сеть дистрибуции.

Высокотехнологичное партнерское решение позволяет полностью автоматизировать процесс получения SIM-карты, сократив время обслуживания до двух минут. Чтобы получить SIM-карту, клиенту достаточно нажать соответствующую кнопку на дисплее терминала, ознакомиться с предложением оператора и забрать карту из ячейки диспенсера. При этом активировать SIM-карту абонент может самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2» — подсказки интерфейса помогут пройти регистрацию и заключить новый договор.

Функционал устройства подразумевает интерактивное взаимодействие с пассажирами: жидкокристаллические дисплеи в режиме реального времени транслируют актуальное предложение оператора, а общедоступное меню отвечает на все вопросы, упрощая процесс самообслуживания. Обратиться к терминалу смогут и гости столицы — помимо русского языка, он доступен на английском и китайском.

В установленных терминалах Tele2 предлагает пассажирам метро тариф «Мой онлайн». Так, за 400 рублей в месяц абонент получает 15 гигабайт интернета, безлимитные разговоры внутри сети и 500 минут для звонков на номера других операторов. Пользователям также откроется безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам и ряд бесплатных преимуществ – возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

«Такое цифровое решение — смелый шаг для улучшения клиентского сервиса. Теперь столичный житель может даже в пути решать практические задачи, например, подключиться к сети Tele2 и опробовать нашу связь. Мы ценим время наших клиентов и упрощаем покупку SIM-карт. С помощью терминалов мы синтезировали привычную розницу и новейшие технологичные разработки. При этом данный проект мы считаем экономически оправданным, фиксируя в метро активный рост потребления дата-трафика столичными абонентами. Так, только с начала года число скачанных гигабайтов увеличилось на 30 процентов, при этом в самой подземке пассажира ждет качественная связь Tele2. Напомню, что мы первыми покрыли сетью LTE все станции метро в 2018 году, а в следующем планируем обеспечить скоростным интернетом большинство веток на перегонах между станциями», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Жуковский.