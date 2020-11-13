Оператор мобильной связи Tele2 подтвердил свое мировое лидерство по темпам роста: по итогам 2019 года компания показала лучший органический прирост выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе банка данных GSMA — в исследовании рассматривались 417 операторов по всему миру, сообщает пресс-служба оператора.

В сообщении также отмечается, что 2015-2019 годах Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4 процента, что ставит компанию на первое место по динамике среди зрелых операторов в мире.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2019 годах с 11 до 16 процентов. По среднегодовым темпам роста выручки Tele2 опережает на 3,9 процентных пункта французского оператора Free Mobile и на 4 процентных пункта — американскую компанию T-Mobile. Отрыв от колумбийского оператора Claro составил 5,5 процентных пункта.

Исследование проводилось на основе банка данных GSMA. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривалось 417 компаний с выручкой более 1 миллиард долларов с долей рынка в 2015 году от 10 процентов. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы. Это второе исследование, по итогам которого Tele2 была признана самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных Analysys Mason.

«Из дискаунтера Tele2 превратилась в трендсеттера, который стал менять устоявшиеся рыночные правила и запускать революционные для рынка решения», — прокомментировала новость директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. «Наши подходы, наряду с быстрой реализацией и высокой вовлеченностью персонала, помогли Tele2 не просто регулярно демонстрировать высокие финансовые и операционные показатели на фоне стагнирующего российского рынка. Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки — результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов», — подчеркнула она.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2019 года абонентская база компании составила 44,6 миллиона пользователей.