Российскую школу отремонтировали за 11 миллионов и сделали туалет на улице

Российскую школу в селе Малая Ничка Красноярского края отремонтировали за 11 миллионов рублей, однако сделали туалет на улице. Теперь дети бегают туда в морозы без верхней одежды. Об этом написал в своем Facebook депутат заксобрания региона Владислав Зырянов.

Деньги выделили из бюджета края. Как сообщил депутат, чтобы отдать контракт нужной фирме, местное начальство специально упразднило должность начальника управления образования Минусинского района.

Туалет сделали по всем современным стандартам, но не учли главного — чтобы туда попасть, необходимо выходить на улицу. «В сибирские морозы дети пробегают эту дистанцию раздетые! Вот такая борьба с коррупцией и бесхозяйственностью», — возмутился Зырянов.

«В начале 2020 года главе района [Александру] Клименко на эту несуразность было указано. Наступила зима: ни теплого тамбура, ни оборудованного входа по-прежнему нет. Деньги потрачены, акты подписаны», — подытожил депутат. В посте говорится, что он отправил запрос в краевую прокуратуру. Ведомство должно разобраться, куда потратили деньги, выделенные в том числе по дополнительной субсидии на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков.

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