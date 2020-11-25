Испытания «Царь-пули» в США показали на видео

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В США блогеры провели испытания самодельных пуль для дробовиков весом около 68 граммов. Видео с тестом «Царь-пули» они разместили на своем канале в YouTube.

В ходе тестов блогеры использовали несколько видов мишеней и стреляли с расстояния 15 ярдов (13,7 метра) и 50 ярдов (45,7 метра). Первой мишенью стал манекен в бронежилете: пуля не смогла пробить броню и застряла, однако сам манекен получил повреждения. В случае, если бы на его месте оказался живой человек, попадание подобного снаряда могло бы закончиться для него летальным исходом.

В качестве второй мишени авторы испытаний взяли канистру со льдом, которую полностью разорвало выстрелом, а в качестве третьей — деревянную кеглю, в которой осталось глубокое отверстие. Кроме того, блогеры испробовали «Царь-пулю» на свинцовом диске — она практически прошила его насквозь.

По итогам тестирования авторы отметили, что в целом пуля вела себя очень стабильно, несмотря на свои габариты и скорость 340 метров в секунду. Отдача при стрельбе была довольно высокой, но при этом управляемой, добавили они.

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