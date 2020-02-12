Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть

Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть. Соответствующий ролик на YouTube выложил «Калашников».

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В ходе тестов был отстрелян весь боезапас из 913 патронов. «Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника», — сказал специалист концерна Георгий Губич, добавив, что пистолет-пулемет для своего времени оказался простым и надежным оружием.

В сентябре 2019 года «Калашников» выложил на YouTube ролик экстремального теста автомата АК-74М, демонстрирующего способность оружия выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

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