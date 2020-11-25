Кредитные каникулы для россиян предложили продлить

Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова предложила продлить кредитные каникулы для россиян, нашедших официальную работу. Ее слова приводит ТАСС.

«Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, люди не оформляются официально на работу», — отметила Москалькова, комментируя данные о росте безработицы в ряде регионов России при наличии свободных рабочих мест.

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В сложившейся ситуации работодатели нередко выплачивают зарплату «в конвертах», не оформляя сотрудников. «Очень важно посмотреть на законодательство, может быть, для тех, кто идет на работу, у них оставить налоговые каникулы до конца пандемии вне зависимости от того, есть работа или нет», — сказала Москалькова, обращаясь к главе комитета Совета Федерации по социальной политике Инне Святенко.

Временное освобождение от обязанности выплачивать имеющиеся кредиты стало одной из мер правительства, принятых весной для устранения последствий пандемии коронавируса. Кредитные каникулы распространялись на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на предприятия малого и среднего бизнеса.

Чтобы получить отсрочку по платежам за кредиты, заемщик должен доказать, что его доходы из-за последствий пандемии коронавируса снизились более, чем на 30 процентов. Каникулы предоставлялись на срок до шести месяцев.