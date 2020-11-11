Банки оценили способность россиян платить по долгам

Часть россиян, которые воспользовались правом на кредитные каникулы, уже должны гасить долги. Однако к старому графику платежей не способны вернуться до 25 процентов тех, кто воспользовался отсрочками, сообщили РБК в крупных банках.

Отсрочки закончились у 50-80 процентов заемщиков. Многие клиенты не смогли справиться с возникшими трудностями, часть договоров оказалась просрочена, отметил зампред правления Почта Банка Святослав Емельянов. По оценкам Газпромбанка, доля клиентов, которые не вернулись в прежние графики платежей, составляет 10 процентов. В «Уралсибе» этот показатель находится на уровне 20 процентов.

Доля неоплат у заемщиков, которые вышли с каникул, в два раза выше, чем у обычных клиентов, отметили в ВТБ. Рассчитывать на улучшение ситуации с платежеспособностью не стоит, уверены эксперты.

Право на отсрочку до полугода имели заемщики, чей доход снизился на 30 и более процентов, а также те, кто заразился коронавирусом. В августе граждане страны оформили около 370 тысяч запросов на отсрочку платежей. В сентябре эксперты выступили за продление в России программы кредитных каникул.