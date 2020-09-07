Россиянам отказали в кредитных каникулах

В августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Об этом следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия».

Так, по данным ЦБ, 15 тысяч заявлений составили примерно 4 процента от всех поданных заявок. Дело в том, что эти заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

К 26 августа граждане страны оформили около 370 тысяч запросов на отсрочку платежей. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации отказали россиянам на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей.

Как пояснили в регуляторе, большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы о снижении доходов. Однако многие этого не сделали и их запрос аннулировали.

В таком случае кредитное обязательство продолжило действовать на условиях, установленных на момент подачи заявления, пояснил юрист Максим Барышев. Он также заявил, что теперь банки имеют право сделать перерасчет и потребовать погашения всех платежей сразу. Кроме того, кредитные организации имеют право начислить пени, из-за чего в дальнейшем у таких клиентов может быть испорчена кредитная история.

Право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход снизился на 30 и более процентов, а также те, кто заболел коронавирусом.

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