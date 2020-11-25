«Бургер Кинг» договорился о ежедневной зарплате в Альфа-Банке

«Бургер Кинг Россия» первым среди фастфуд-ретейлеров запустит услугу по начислению заработной платы в любой день. Эта услуга будет доступна сотрудникам компании в России в рамках зарплатного проекта с Альфа-Банком и финтех-сервисом «Деньги Вперед», говорится в сообщении кредитной организации. Подключить опцию можно в мобильном приложении Альфа-Банка.

«Проведя опрос команды, мы выяснили, что 36 процентов опрошенных сотрудников "Бургер Кинг" имеют кредитную карту, а 64 процента когда-либо брали кредит. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, в том числе, финансово, и рады предложить им возможность получать зарплату по удобному им графику. Мы видим востребованность этой услуги и рассчитываем, что с ее помощью сотрудники смогут снизить свои расходы на займы или кредиты в случае незапланированных расходов в течение месяца», — рассказал Дмитрий Медовый, генеральный директор компании «Бургер Кинг Россия».

В сентябре 2020 года Альфа-Банк первым из российских банков запустил проект «Зарплата каждый день» совместно с сервисом «Деньги Вперед», дав зарплатным клиентам больше свободы и гибкость в распоряжении заработанными средствами.

«Зарплатные клиенты — ключевой сегмент для нас. И мы регулярно добавляем новые сервисы специально для них. Мы считаем сервис “Зарплата каждый день” революцией на рынке, никто ничего подобного до сих пор не предлагал. Зарплатному клиенту Альфа-Банка теперь вообще не нужно брать кредиты на повседневные траты», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Возможность получать зарплату в любой удобный день не только снижает уровень стресса и создает более комфортную рабочую атмосферу, но и повышает лояльность сотрудников, показали исследования. Текучка персонала уменьшается в среднем на 41 процент, а 71 процент сотрудников говорят, что с большим желанием идут на работу, зная, что могут получить заработанное в удобное им время.

«Сотрудники, чувствующие себя в безопасности финансово, лучше выполняют свою работу и достигают более высоких результатов. Наш сервис дает им больший контроль над их жизнью, и мы рады, что все больше компаний осознает важность своих людей и их душевного комфорта», — отметил Павел Гужиков, основатель сервиса по поиску работы Worki (теперь принадлежит Mail.ru Group) и CEO финтех-стартапа «Деньги Вперед».