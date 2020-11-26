Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы

Парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться в ОБСЕ, чтобы исключить Францию из сопредседателей Минской группы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Накануне французский Сенат призвал правительство своей страны признать Нагорно-Карабахскую республику (НКР). За соответствующую резолюцию проголосовали 305 из 306 участников заседания. Также сенаторы потребовали немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с территорий, «захваченных в результате военных операций».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию историческим решением, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев — клочком бумаги.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994 году война закончилась перемирием, которое периодически нарушалось.

Очередное обострение случилось 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что противник напал на НКР.

В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе стратегический город Шуши. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.