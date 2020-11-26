В ЯНАО смогли при дефицитном бюджете сохранить соцгарантии жителям

В первом и окончательном чтениях большинством голосов принят бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы. Законопроект был представлен на пленарном заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директором департамента финансов Альбиной Свинцовой, говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Экономическая ситуация в мире, связанная с падением цен на энергоресурсы на мировых рынках и последствиями распространения коронавирусной инфекции, отразилась на доходной части бюджета Ямала на 2021 год. Однако за счет грамотного перераспределения средств округ нашел возможность сохранить все социальные обязательства и профинансировать ключевые направления — здравоохранение, образование, строительство нового жилья, развитие дорожной сети.

Традиционно бюджет региона сформирован социально ориентированным: социально значимые расходы бюджета превысят 80 процентов и будут направлены, прежде всего, на улучшение жилищных условий северян, обеспечение качественной медицинской помощью, инновационным образованием, социальную защиту населения, поддержку людей старшего поколения и молодежи.

«Бюджет-2021 в ЯНАО - дефицитный, однако ожидаемый дефицит не должен повлиять на инвестиционную привлекательность региона, — считает политолог, руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— В отношении целого ряда направлений работы и программ, от стимулирования добычи углеводородов до развития оленеводства и социальной политики, руководство ЯНАО продолжает действовать проактивно, и дефицит можно рассматривать на этом фоне как временное решение, а не как постоянный фактор, сдерживающий развитие Ямала».