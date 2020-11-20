Губернатор ЯНАО ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы жителей региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. В течение часа губернатор успел ответить на 25 вопросов, а в целом жители прислали 431 вопрос до начала эфира и еще 684 — во время трансляции.

В ходе прямого эфира Дмитрий Артюхов затронул самые актуальные вопросы. В частности, он рассказал об увеличении объемов тестирования на коронавирус: Ямал подошел к отметке в миллион тестирований. Сейчас в регионе работает 20 ПЦР-лабораторий, в том числе, в небольших населенных пунктах (Яр-Сале и Мужи), 4 из них — круглосуточные.

Также губернатор сообщил, что с июля выдано больше 80 тысяч наборов бесплатных лекарств от ОРВИ, а сейчас ежедневно выдается от 1 до 3,5 тысячи наборов. Регион, по его словам, не испытывает дефицита лекарств. Кроме того, до конца года будут построены инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде

Школьники из 16 льготных категорий (многодетные, малоимущие семьи и так далее), находящиеся на дистанционном обучении, получат продуктовые наборы. Их выдача начнется во всех муниципалитетах в ближайшее время.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Ямал не только сохранит все субсидируемые авиарейсы, но и введет новые, о которых просили жители. Всего в 2021 округ будет субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрутов.

В ближайшее время в округе запланировано масштабное открытие новых детских садов. Президент поручил обеспечить всех детей до 3 лет местами в яслях. Для этого начато строительство 22 дошкольных учреждений к открытию в течение ближайших нескольких месяцев. В новых учреждениях создается больше 4,5 тысяч мест, больше тысячи - в ясельных группах. Это позволит ямальцам полностью забыть об очередях.