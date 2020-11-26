В российском сафари-парке львы растерзали друг друга на глазах у туристов

В крымском сафари-парке «Тайган» на глазах у туристов львы вступили в схватку и растерзали друг друга. Об этом пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на адвоката Елену Субботину.

Погибли четыре зверя за неделю, утверждает издание. Общественники предполагают, что львов специально стравливали, и подают в суд на владельца питомника Олега Зубкова.

«Люди приехали посмотреть на львов в дикой природе, а увидели окровавленные трупы, валяющиеся вдоль заборов. <...> Животные живут в условиях, приближенных к реальным, но за ними нужен должный присмотр. Ведь они изначально ручные и для дикой жизни не приспособлены», — сказала адвокат, подчеркнув, что владелец допустил преступную халатность и не учел факторы опасности в питомнике, куда разрешен допуск людей.

Как пишет издание, среди погибших животных оказались лев, которого в 2016 году спас от преследования других зверей певец Филипп Киркоров, и лев Али, принадлежащий бизнесмену, известному под псевдонимом Усман.

«Мы беспокоимся за остальных животных, которые находятся в парке. Это халатное, безобразное отношение. За неделю погибли четыре льва в прайде. Потому что директор Олег Зубков запустил взрослых львов в вольер и они загрызли молодняк», — подчеркнул Усман.

Бизнесмен также рассказал, что владелец сафари-парка сейчас находится на допросе в Следственном комитете в Крыму. Ранее его выпустили под подписку о невыезде, и он якобы собирался улететь в Португалию.

«Благодаря резонансу есть возможность довести дело до суда. Ситуация замалчивалась. Тела погибших животных спрятали. До сих пор мне не показали тело Али… Он был членом семьи. Я хотел, чтобы мой львенок жил в кругу своих, чтобы ему было комфортно, а его убили», — считает Усман.

Адвокат Субботина рассказала, что сейчас готовится заявление в полицию, а также иск в суд на Зубкова. Издание пыталось связаться с владельцем питомника, но он не вышел на связь.

Сафари-парк «Тайган» и его владелец Олег Зубков неоднократно становились предметом обсуждения в сети. В ноябре прошлого года ветеринары выяснили, что содержащиеся в питомнике тигры не получали прививок от бешенства. В том же месяце Зубков сообщил, что собирается умерщвлять содержащихся в его парке «лишних» бурых медведей. В том случае, если никто не заберет животных, около 30 медведей обещали застрелить или усыпить.

В 2015 году Олега Зубкова приговорили к трем годам лишения свободы условно за избиение сотрудника сафари-парка. Следствие установило, что он отхлестал электрическим шнуром охранника за появление на работе в нетрезвом виде. В январе 2016-го на территории сафари-парка обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Его семья утверждала, что мужчина погиб после нападения хищника. Владелец же питомника неоднократно утверждал, что скандалы вокруг его зоопарков — месть властей полуострова.