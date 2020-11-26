На Ямале многодетные семьи избавят от уплаты транспортного налога с 2021 года

В Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи, владеющие легковыми автомобилями, избавят от уплаты транспортного налога в 2021 году. Об этом сообщается на сайте окружного законодательного собрания.

Освобождение от налога произойдет вне зависимости от мощности автомобиля. Решение было принято на основании обращений местных жителей с автомобилями мощностью выше 200 лошадиных сил. На данный момент многодетные семьи не платят налог в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

В пресс-службе уточнили, что величина транспортного налога для автомобиля мощностью двигателя свыше 200 и до 250 лошадиных сил составляет от 7 538 рублей до 9 375 рублей ежегодно. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил размер транспортного налога, исчисленный по ставке 100 рублей на одну лошадиную силу, составляет от 25 100 рублей и выше ежегодно.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым благополучным регионом России по социально-экономическим показателям. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Эксперты учитывали соотношение средних размеров зарплат к стоимости потребительской корзины. Среднемесячная зарплата в ЯНАО составила 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей. Второе место заняла Сахалинская область с зарплатой 86 833 рубля (потребительская корзина равна 20 298 рублям). На третьем месте Ненецкий автономный округ, где средний заработок 89 141 рубль, а стоимость корзины — 20 923 рубля.