Назван самый благополучный регион России

Самым благополучным регионом России по социально-экономическим показателям назван Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), пишет «Интерфакс».

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Эксперты учитывали соотношение средних размеров зарплат к стоимости потребительской корзины. Среднемесячная зарплата в ЯНАО составила 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей. Второе место заняла Сахалинская область с зарплатой 86 833 рубля (потребительская корзина равна 20 298 рублям). На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ, где средний заработок 89 141 рубль, а стоимость корзины — 20 923 рубля.

Уровень социального благополучия в Москве оказался ниже, чем на Колыме. Столица заняла шестое место при уровне зарплаты в 90 304 рубля и стоимости потребительской корзины в 23 693 рубля. Зарплата в Магаданской области (пятое место рейтинга) составила 90 145 рублей, а цена потребительской корзины — 23 576 рублей. Таким образом, регион «вытеснил» Москву из топ-5 самых социально благополучных.

Санкт-Петербург занял восьмое место. На последнем месте оказалась Свердловская область, где средний доход составляет 41 199 рублей, а потребительская корзина — 15 697 рублей.

В июле в рейтинге самых благополучных регионов России первое место занял Санкт-Петербург, второе место — Москва (6,1 балла), третье — Белгородская область (5,64 балла). Также в первую пятерку вошли Московская (5,61 балла) и Воронежская (5,41 балла) области. Учитывались такие факторы, как уровень покупательской активности, доступности жилья, доля своевременно выплачиваемых кредитов, а также уровень занятости, доступности спортивных и культурных объектов и климатические условия.

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