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Кремль ответил на призыв бывшего главы офиса Зеленского «сделать шаг назад»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Для нормализации ситуации в Донбассе следует выполнять минские соглашения, любые альтернативные предложения лишь отбрасывают процесс назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Богдана «сделать шаг назад», сообщает РИА Новости в четверг, 26 ноября.

«Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак обратился к Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад» в Донбассе. Собчак, в свою очередь, спросила: «Назад — это куда?» Богдан ответил, что имел в виду «переподписание Минских соглашений».

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.

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