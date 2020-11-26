Россиянин снес чужой дом на своем участке и оставил семьи с детьми без жилья

Россиянин из дачного поселка Мочище (Новосибирская область) снес чужой дом на недавно приобретенном участке, в результате чего две семьи с несовершеннолетними детьми остались без единственного жилья. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Супружеская пара купила землю в поселке, однако впоследствии выяснилось, что на участке стоит дом, находящийся в муниципальной собственности. В нем проживали две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из них — по договору социального найма. 50-летний владелец земли пытался выселить жильцов дома, но безуспешно.

Тогда мужчина самовольно снес постройку с помощью спецтехники, под завалами остались в том числе личные вещи жильцов. В результате люди остались без дома, а мэрии Новосибирска был причинен значительный ущерб.

Россиянину было предъявлено обвинение по статьям 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия») и 330 УК РФ («Самоуправство»). Расследование продолжается.

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