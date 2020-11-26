Европейским банкам предсказали сложные времена

Европейский центробанк (ЕЦБ) в традиционном обзоре финансовой стабильности предсказал сложные времена для коммерческих банков еврозоны на протяжении как минимум следующего года. Документ опубликован на сайте регулятора.

По оценке ЕЦБ, восстановление прибыли банковского сектора до уровня прошлого года возможно не раньше 2022-го. Это в свою очередь негативно отразится на состоянии всей европейской экономики, поскольку снизит потенциал кредитования.

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По итогам 2020 года рентабельность собственного капитала (ROE), рассчитываемая, как отношение чистой прибыли к величине акционерного капитала, может составить всего 1,7 процента против прошлогодних 6 процентов. Затем она начнет постепенно восстанавливаться — до 3,1 процента в 2021 году и 5 процентов в 2022-м.

При этом прогноз неокончательный и может быть пересмотрен в сторону снижения из-за введения новых ограничений правительствами европейских стран.

Банковский сектор мог бы чувствовать себя увереннее при условии повышения ставок на долговом рынке, однако в обозримом будущем это не возможно, поскольку ЕЦБ, как и регуляторы многих стран, придерживается мягкой денежно-кредитной политики для стимулирования экономики через новые дешевые кредиты.