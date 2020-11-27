Петр Фрадков вошел в состав руководства Союза машиностроителей России

На расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России (СоюзМаш) и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», состоявшемся 27 ноября, в состав руководства союза включили председателя ПСБ Петра Фрадкова. Со стороны СоюзМаша он будет курировать Чувашскую республику, сообщает пресс-служба ПСБ.

В ходе заседания глава ПСБ отметил важность деятельности союза, способствующего созданию на базе российского машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России. «ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир», — подчеркнул глава ПСБ.

По его словам, Чувашская республика является одним из приоритетных регионов для ПСБ. Кредитная организация намерена участвовать в инвестиционных проектах республики и в развитии ее промышленных предприятий, в том числе машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. «Мы активно участвуем в реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-24 годах, которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса региона. Отдельное приоритетное для нас направление в регионе — увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями», — отметил Фрадков.

6 ноября сообщалось о том, что ПСБ и Чувашская республика обсудили поддержку банком крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на ‪2020-2024 годы. В нее включено более 200 проектов, из них 88 — проекты предприятий промышленных отраслей, которые входят в приоритеты регионального правительства. К настоящему времени ПСБ уже открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 миллиардов рублей и почти на 3 миллиарда рублей — компаниям малого и среднего бизнеса.