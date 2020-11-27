Разработчик вакцины от COVID-19 анонсировал бесплатную вакцинацию россиян

Вакцинация от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для россиян. Это анонсировал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра-разработчика «Вектор» Александр Рыжиков, трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале проекта «стопкоронавирус.рф».

Ранее Рыжиков рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется через месяц после вакцинации «ЭпиВакКороной». Он добавил, что препарат будет давать иммунитет приблизительно на год.

Специалист также рассказал, что с 21 ноября по сегодняшний день были привиты 25 добровольцев старше 60 лет, они не жаловались на свое состояние.

«ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — второй российский препарат от коронавируса. Первым стала вакцина «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.