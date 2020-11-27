Держателям карт «Мир» подарят скидку на Главном катке страны

На ВДНХ 27 ноября открылся Главный каток страны, официальным партнером которого традиционно выступает платежная система «Мир». Держатели карт «Мир» могут получить скидку 20 процентов при оплате билетов, говорится в сообщении ПС.

Поскольку в зимнем сезоне 2020/21 каток будет работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, билеты на каток будут продаваться только онлайн.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ВДНХ, там же автоматически рассчитается скидка по картам «Мир».