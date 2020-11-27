«Самый сексуальный доктор в мире» подвергся травле за групповой снимок на яхте

Доктор медицинских наук Михаил Варшавский из США, получивший звание «самого сексуального врача в мире», подвергся травле в интернете за групповой снимок на яхте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

12 ноября Варшавский, известный в Instagram как Доктор Майк, улетел из города Нью-Йорк в Майами, штат Флорида, чтобы отметить свой 31-й день рождения. В сети появилась фотография, на которой он и 14 его друзей позируют вместе, не соблюдая мер предосторожности, введенных из-за коронавируса. В частности, он и его приятели не выдерживали социальную дистанцию и не носили маски.

На Варшавского, у которого четыре миллиона подписчиков в Instagram, ополчились поклонники. Они напомнили ему, что совсем недавно он говорил о важности соблюдения правил и призывал по возможности оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

«Я понимаю, что это твоя жизнь и ты вправе поступать, как хочешь, но ты же решил стать публичной личностью. И поэтому, а также по роду профессии, тебе следует задавать самые высокие стандарты, — написала пользовательница Reddit. — Ты должен подавать людям пример. Я восхищалась тобой и уважала. Но все это исчезло».

«Этот год был ужасным, но Доктор Майк стал моей отдушиной. Я был так рад, что наткнулся на него еще до пандемии, потому что без него я бы сошел с ума от всех этих мифов и заговоров. Теперь я в растерянности и совсем не понимаю, чему верить и что делать», — отметил поклонник с ником UghDestiny.

«Для человека, который стал таким крупным инфлюенсером в сфере медицины, чьему мнению доверяют… это не самый лучший поступок», — отметил юзер Anko_Dango. — Разумеется, это его жизнь, и он может делать все, что ему заблагорассудится, но он должен быть готов к последствиям; и если он готов к тому, что от него отвернутся фанаты, пусть будет так».

При этом сам Доктор Майк отказался от комментариев.

В 2015 году журнал People назвал Варшавского «самым сексуальным доктором в мире». Его внешностью по сей день восхищаются многочисленные поклонники. Помимо популярной страницы в Instagram, у него есть YouTube-канал, на который подписано более шести миллионов людей.