Найдена «самая сексуальная в мире рыбачка»

Уроженка американского города Майами, штат Флорида, прославилась в Instagram фотографиями с пойманной рыбой. Пользователи сети окрестили женщину «самым сексуальной рыбачкой в мире», сообщает The Sun.

Эмили Ример (Emily Riemer) нередко красуется на снимках в откровенных топах и бикини, удерживая в руках крупный улов. Она подчеркивает, что рыбалка заменяет ей тренировку на мышцы верхней части тела.

The oh 🤬 these are heavier than I thought face 😂 who needs the gym when you can just pull up on a weed line?! #mahicrushmonday #mcm #doublefisting #easiersaidthandone @boutinela Фото опубликовано @emilysriemer

Американка объяснила свой выбор одежды жаркой погодой в тех местах, где она занимается рыбалкой. «Я ловлю рыбу в бикини не для того, чтобы привлекать внимание. Просто во Флориде и его округе жарко, — говорит она. — Фотографироваться со своим уловом — вполне естественно. Так вышло, что я это делаю в купальнике».

Ример рассказала, что пойманная рыба часто весит больше, чем она. Женщина утверждает, что успешная борьба с крупным уловом приносит ей адреналин.

Фото опубликовано @emilysriemer

На кадре, опубликованном в ее Instagram-аккаунте 13 августа, Ример позирует в черно-зеленом купальнике рядом с рыбой оранжевого окраса. Пост собрал более пяти тысяч лайков и десятки комментариев, в которых подписчики восхитились ее стройной фигурой.

В 2018 году сообщалось о китаянке, которая приобрела популярность после того, как ее снимок за прилавком опубликовал один из посетителей рынка. Героиню быстро окрестили «самой красивой продавщицей рыбы».

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