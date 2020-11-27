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Трамп назвал США страной третьего мира

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Hannah McKay / Reuters

Хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал США страной третьего мира из-за системы выборов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает The Hill.

«Мы как страна третьего мира», — подчеркнул Трамп, комментируя инфраструктуру голосования в Соединенных Штатах. Он продолжил настаивать на том, что выборы были сфальсифицированы и голоса американцев, отданные за него, не были учтены.

Ранее американский лидер пообещал, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. «Будет очень сложно признать поражение», — признался он, добавив, что выборщики сделают большую ошибку, проголосовав за демократа.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

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