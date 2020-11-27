Трамп согласился покинуть Белый дом при условии

Действующий президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором он согласится покинуть Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что согласится покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. «Будет очень сложно признать поражение», — признался он, добавив, что выборщики сделают большую ошибку, проголосовав за Байдена.

Ранее Трамп вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.