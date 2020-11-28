Мужчина «ожил» в морге во время бальзамирования

В Кении мужчина «ожил» в морге во время процедуры бальзамирования тела. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на The Standart.

По данным издания, 32-летний Питер Киген попал в больницу после обморока из-за проблем с желудком. По словам брата Кигена, одна из медсестер сказала ему, что тот умер задолго до прибытия в медучреждение. Она дала родственнику подписать соответствующие документы, и Кигена забрали в морг.

Приблизительно через четыре часа сотрудник морга приступил к процедуре и сделал надрез на ноге Кигена, после чего тот закричал от боли. «Я не могу поверить в случившееся. Как они поняли, что я мертв? Я даже не понял, где я нахожусь, когда пришел в сознание», — рассказал мужчина.

Врач больницы Гилберт Чериот обвинил в произошедшем родственников Кигена. По его словам, они слишком спешили с перемещением его в морг и не дождались свидетельства о смерти. «Медики просили родственников Кигена дать им немного времени, но те обвинили их в том, что они отнимают слишком много времени и потребовали отвезти его в морг, — рассказал Чериот.

Он объяснил, что в больнице было много пациентов в критическом состоянии, и врачи работали с ними. Чериот добавил, что Киген хорошо реагирует на лечение и в ближайшие дни его выпишут.