«Умерший» ребенок зашевелился перед погребением

В индийском штате Ассам ребенок, которого считали умершим, очнулся перед погребением. Об этом сообщает издание The Times of India.

Родители принесли больного двухмесячного мальчика в местную больницу, но не застали ни врачей, ни медсестер. Младенца осмотрел рецептурщик и объявил его мертвым.

Когда ребенка стали готовить к погребению, он зашевелился на коленях у матери. Родители вновь поспешили с ним в больницу. Оттуда мальчика решили перевезти в более крупное медучреждение, однако в дороге он скончался.

На следующий день около 1200 работников чайной плантации, где трудились родители ребенка, собрались перед местной больницей. Демонстрация продолжилась перед отделением полиции. Протестующим удалось добиться ареста рецептурщика, который допустил ошибку.

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