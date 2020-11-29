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Российский врач назвала главные витамины для здоровой беременности

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Фото: KHAM / Reuters

Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева назвала витамины, необходимые для здоровой беременности. В беседе с «Комсомольской правдой» она подчеркнула, что неправильное питание способно привести к развитию бесплодия.

Главными продуктами для тех, кто планирует стать родителями, являются соль, сахар и животные жиры, рассказала специалист. При этом Андреева обратила внимание на норму потребления в сутки: соль — до пяти граммов (одна чайная ложка), сахар — до 55-60 граммов (пять столовых ложек) у мужчин и до 50 граммов (четыре столовые ложки) у женщин. Норма животных жиров определяется из расчета 1,4—2,2 грамма на 1 килограмм массы человека.

Также Андреева рассказала о пользе витамина А для синтеза прогестерона — гормона, который отвечает за сохранение беременности. Его недостаток сказывается негативно как на женщинах, так и на мужчинах. Витамин А можно восполнить, употребляя сливочное масло, яичный желток, печень.

Для мужчин также важен витамин С, который влияет на активность сперматозоидов. В случае с женщинами же он уменьшает риск выкидыша и осложнений беременности. Главные источники витамина С — черная смородина, шиповник, крыжовник, цитрусовые.

Ранее в ноябре эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США определили, что беременность у женщин вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса. Как считают в CDC, это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности.

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