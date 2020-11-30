Муж семь лет притворялся безработным и зарабатывал тайно от жены

Житель британского города Болтон, графство Большой Манчестер, семь лет притворялся безработным. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Материалы по теме Бездельник уровня «бог» Семь ролевых моделей для желающих не работать и получать за это деньги В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром

60-летний Гэри Пул (Gary Poole) тайно занимался починкой кухонных плит. Жена не знала о его заработке и долгое время получала государственные пособия, которые полагаются семьям безработных.

С ноября 2012 года по февраль 2019 года женщине выплатили около 52 тысяч фунтов стерлингов (5,3 миллиона рублей) в качестве пособия по безработице. Кроме того, с марта 2013 года ей выделили дополнительное пособие на оплату жилплощади. Благодаря этому она получила еще пять тысяч фунтов стерлингов (508 тысяч рублей).

После разоблачения Пул сознался в двух случаях мошенничества с целью получения пособия. Суд приговорил его к 12 месяцам лишения свободы условно и 150 часам общественных работ.

В 2017 году сообщалось, что власти калифорнийского города Сан-Франциско обнаружили, что уборщик метро ухитрился получить сотни тысяч долларов за сверхурочную работу. В действительности большую часть времени он прохлаждался в подсобке.