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В Белом доме поселится кот

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Фото: Carlos Barria / Reuters

В Белом доме поселится кот: его заведет кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его жена Джилл. Об этом пишет The New York Times.

Помимо этого, политик решил привезти в резиденцию двух своих собак: немецких овчарок по кличке Мэйджор и Чемпион. Кот появится в Белом доме впервые за более чем 10 лет: в последний раз там жил питомец бывшего президента Джорджа Буша в 2001-009 годах.

The New York Times отмечает, что нынешний президент Дональд Трамп не захотел обзаводиться животным в своей резиденции.

Байден и его супруга Джилл — владельцы двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпиона, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжаются подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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