Названы способы отличить реальные отзывы от фальшивых

Отзывы в интернете могут быть умышленно недостоверными и написаны необъективно с целью заинтересовать потенциального покупателя, рассказал агентству «Прайм» замглавы Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. Он назвал способы, чтобы отличить реальные впечатления о товаре от фальшивых.

Эксперт отметил, что один и критериев достоверности — количество отзывов. «Чем больше отзывов и чем они разнообразнее, тем в большей степени к ним стоит прислушиваться», — подчеркнул он.

По словам Аймалетдинова, чаще всего люди если и дают позитивные оценки, но делают это в краткой форме, а с случае с негативом — наоборот. Поэтому, вероятнее всего, достоверными будут короткие позитивные отзывы и более объемные негативные.

«Если хочется получить более взвешенную картину о продукте — попробуйте запросить отзывы о нем у своих друзей, знакомых, похожих на вас по потребительскому профилю», — заметил эксперт. Он также подчеркнул, что имеет смысл получить комментарии от продавцов-консультантов из разных торговых сетей. Их оценка будет с большей вероятностью полезной, уверен Аймалетдинов.

Ранее специалисты Роскачества сообщили, что мошенники начинают более активно атаковать пользователей сети в преддверии «черной пятницы» и в дни самых крупных распродаж. Они дали советы, как россиянам защититься от киберпреступников.