Российская семья нашла клад в новой квартире и из страха решила закопать его

В Сызрани молодая семья обнаружила деньги под старым линолеумом, но побоялась присвоить их. Россияне подумали, что имеют дело с ритуальным кладом и из страха решили закопать его. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Квартиру в многоэтажном доме на проспекте 50 лет Октября семья приобрела месяц назад. Деньги — монеты и пачка купюр — были найдены в коридоре во время ремонта. В общей сложности паре досталось 5 тысяч рублей.

«До нас в квартиру долгое время сдавали, — рассказали новоселы. — Кто оставил деньги — неизвестно. Но это явно не была заначка. Найденное больше напоминает денежный талисман — монеты разного номинала и пачка». Оставить клад себе россияне боятся. «Мы не фанаты магии, но вдруг здесь проводили какие ритуалы. Мы с этим связываться не хотим», — пояснили они. Пара решила избавиться от «странных» денег, закопав их в землю.

Осенью 2018-го семья из Мурманска обнаружила в доставшейся им в наследство квартире клад советского периода. Купюры достоинством от 1 до 100 советских рублей были найдены при подготовке жилого помещения к ремонту. Всего в квартире было спрятано около 500 старых рублей.

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