Причину вечно дорогого бензина захотели распространить на каучук

Минфин захотел распространить демпферный механизм, являющийся одной из главных причин вечно дорогого бензина, на нефтегазохимию, основная продукция которой — каучук — используется при производстве автомобильных шин. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

«Основания для проработки этого вопроса есть. Нужно определить цену отсечения, еще проработать с нефтегазохимическими предприятиями и коллегами по правительству. Поэтому мы в целом готовы на проработку, считаем, что этот механизм и в нефтегазохимии может быть реализован», — отметил министр.

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По его словам, правительство готово рассмотреть вопрос о поддержке производства синтетических каучуков на три миллиарда рублей.

Демпфирующая надбавка (или демпфер) к обратному акцизу на нефтяное сырье была введена в России в 2019 году в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Она рассчитывается как разница между нетбэком (мировая цена минус расходы на транспортировку и вывозная пошлина) и условной ценой на бензин, устанавливаемой правительством в начале каждого года, умноженная на специальный коэффициент. В 2020 году он равняется 0,68.

В ситуации, когда мировые цены на бензин превышают условную, государство фактически субсидирует нефтеперерабатывающие заводы через предоставление налогового вычета. Однако в обратном случае демпфер служит дополнительными выплатами НПЗ в бюджет, что не дает продавцам бензина снижать цены на внутреннем рынке вслед за мировым.