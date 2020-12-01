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Раскрыты подробности наезда на пешеходов в Германии

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Фото: Harald Tittel/

Полиция немецкого города Трира раскрыла подробности случившегося там ранее 1 декабря наезда автомобиля на пешеходов. Детали происходившего со ссылкой на пресс-конференцию правоохранителей и городских властей передает агентство Reuters.

За рулем автомобиля находился 51-летний местный житель, гражданин ФРГ. Сейчас его допрашивает полиция, мотивы преступника пока не озвучивались.

Мэр города Вольфрам Ляйбе, также участвовавший в пресс-конференции, рассказал журналистам, что лично приехал на место преступления, где пострадали до 15 человек, некоторые получили тяжелые ранения. Он также подтвердил информацию, ранее обнародованную полицейскими: точно известно о двоих погибших.

О том, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне Трира, стало известно ранее 1 декабря. Первоначально о числе погибших не сообщали.

В ноябре автомобиль въехал в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. На врезавшейся в ворота машине было написано «проклятые убийцы детей и стариков» и «остановите политику глобализации».

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