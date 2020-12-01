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Наезд автомобиля на толпу в Германии привел к гибели людей

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Фото: Globallookpress.com

К гибели по меньшей мере двоих человек привел наезд автомобиля на толпу в городе Трире в Германии. Об этом городская полиция сообщила в Twitter.

«Мы задержали одного человека и конфисковали один автомобиль. По первым данным, погибли двое человек. Пожалуйста, не приближайтесь к центру города», — говорится в посте полицейской службы. В предыдущих сообщениях правоохранители просят не распространять слухов и домыслов о ситуации и ждать официальной информации.

О том, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне Трира, стало известно ранее 1 декабря. Первоначально о числе погибших не сообщали.

В ноябре автомобиль въехал в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. На врезавшейся в ворота машине было написано «проклятые убийцы детей и стариков» и «остановите политику глобализации».

В конце октября автомобиль въехал в толпу в немецком городе Кемпен под Дюссельдорфом, один человек погиб.

Предыстория: Неизвестный наехал на толпу людей в Германии
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