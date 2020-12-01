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Неизвестный наехал на толпу людей в Германии

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Фото: Globallookpress.com

В немецком городе Трир неизвестный сбил людей на пешеходной зоне. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте местной полиции.

Водитель автомобиля в настоящий момент задержан. Число пострадавших не уточняется, немецкие СМИ сообщают об одном погибшем и нескольких раненых.

В полиции также заявили, что в центре Трира проводится спецоперация.

Ранее в ноябре автомобиль въехал в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. На врезавшейся в ворота машине было написано «проклятые убийцы детей и стариков» и «остановите политику глобализации».

В конце октября автомобиль въехал в толпу в немецком городе Кемпен под Дюссельдорфом, один человек погиб.

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