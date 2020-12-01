Совершивший наезд на толпу в Германии мужчина оказался пьян

Мужчина, совершивший наезд на людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, оказался пьян. Об этом сообщил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен, передает ТАСС.

«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — сказал Фрицен, уточнив, что тест показал у него 1,4 промилле.

По словам прокурора, есть свидетельства того, что «могло иметь место психическое заболевание». Также он отметил, что подозреваемого недавно осматривал врач от ведомства по вопросам здравоохранения. Результатов осмотра прокурор не привел.

О том, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне Трира, стало известно ранее 1 декабря. Позже выяснилось, что наезд привел к гибели по меньшей мере двоих человек, пострадали до 15 человек, некоторые получили тяжелые ранения. За рулем автомобиля находился 51-летний местный житель, гражданин ФРГ. Его сразу задержала полиция.