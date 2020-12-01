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Муфтий Чечни заставил девушек в никабе показать лица

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Салах Межиев
Салах Межиев
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Муфтий Чечни Салах Межиев и начальник МВД по городу Грозный Аслан Ирасханов публично отчитали жительниц республики, которые носили никаб — мусульманский платок, полностью скрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Сюжет опубликован в Instagram-аккаунте ЧГТРК.

Отмечается, что с девушками провели воспитательную беседу и напомнили о правилах ношения хиджаба. Кроме того, чеченок в никабе заставили показать лица.

По словам Межиева, в Чечне никогда не носили такую одежду. «Никаб — традиционное одеяние арабских женщин. И не является обязательством», — отметил богослов. Собравшиеся пообещали «привести свое одеяние в соответствующий вид».

В марте 2017 года парламент Чечни принял закон, согласно которому ученики имеют право выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. В частности, образовательные организации при установлении требований к обязательной форме должны учитывать право учащихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству и не вредит здоровью граждан.

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