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Вручена Национальная премия бизнес-коммуникаций

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Фото: страница «Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций» в Facebook

Экспертный совет Национальной премии бизнес-коммуникаций определил лидеров индустрии и самые эффективные маркетинговые практики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе премии. Обладателем гран-при 2020 года в номинации «Лучший маркетолог» стал Михаил Горбунцов (Тинькофф). Лучшим региональным маркетологом признана Лариса Личкановская («Юником»). В номинации «Лучшая маркетинговая кампания» победителем стал Instinct с проектом для IKEA. «Лучшая региональная маркетинговой кампания» — MOMO group. Гран-при за лучшее использование инструментов получила компания Contrapunto с проектом «Почитай старших» для «Билайна». В спецноминациях победу одержали: MediaCom, BBDO Moscow и MOMO group и R.Point (Rambler Group).

«Мы работаем и создаем такой продукт, который станет ориентиром для других. В целом Тинькофф неслучайно имеет имидж первопроходца в создании различных банковских и финансовых продуктов. Мы разрабатываем сервисы и решения, которые затем копируют многие конкуренты. Аналогичная история в маркетинге. Мы дизраптим рынок, стараемся придумывать яркие и неожиданные ходы, которые затем будут вдохновлять и нас самих, и других игроков на рынке», — подчеркнул медиа директор Тинькофф Михаил Горбунцов.

В этом году был побит рекорд по количеству участников, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отметили организаторы мероприятия. Было подано более 400 заявок в этом году, по сравнению с 350 — в прошлом. IV Премия присвоила 30 золотых наград и 8 гран-при. Среди участников премии: «ВымпелКом», «МегаФон», «Пятерочка», СберМаркет, Тинькофф, Яндекс.Маркет, Audi, Gett, Google, Hasbro, Hyundai, IDS Borjomi Russia, IKEA, METRO Cash & Carry, Microsoft, Mondelēz, PepsiCo, Volkswagen, WWF России и другие.

«Подводя итоги премии, важно отметить, что маркетинговая эффективность в период пандемии выходит на первый план. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в форматы и возможности, останавливаться нельзя — нужно адаптироваться и продолжать расти. Поэтому участие в премии востребовано. НПБК — единственный конкурсный проект, который проводит оценку персональной эффективности маркетологов, охватывает регионы. Рейтинг позволяет понять, какие сегменты рынка наиболее активны в нынешней ситуации», — отметил генеральный директор Национальной премии бизнес-коммуникаций Валентин Смоляков.

Более 80 крупнейших представителей деловой, медиа- и рекламной отраслей вошли в состав Экспертного совета премии. Cреди экспертов: Алексей Андреев (Depot branding agency), Ольга Барская (OMD OM Group), Андрей Брайович (Media Direction Group), Екатерина Веселкова (сейлз-хаус «Газпром-Медиа»), Мария Косарева (Infiniti Russia), Сергей Пискарев (АКАР), Каролина Соколова (сейлз-хаус «Эверест») и другие ведущие специалисты рынка.

«Для меня в судействе всегда были особенно важными два момента: первый — это формирование трендов для индустрии на ближайшее будущее, ведь каждая награжденная жюри работа — это стрелка компаса, говорящая в каком направлении двигаться в поисках эффективности. Я считаю, что это ответственная и почетная миссия, и рад, что мне выпадает честь быть ее регулярным участником. Второй момент — это общение с коллегами не в парадигме заказчик-клиент, или конкурент-конкурент, а как команда, делающая общее дело. Мне очень интересно такое общение, даже несмотря на то, что в этом году оно ограничено возможностями Zoom», — рассказал управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.
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