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Власти Берлина отменили рождественские ярмарки и расстроили горожан

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Фото: Paul Zinken / DPA / Globallookpress.com

Власти Берлина отменили ежегодные рождественские ярмарки, тем самым расстроив горожан. Об этом пишет РИА Новости, опросившее местных жителей.

Ранее власти обещали открыть ярмарки с 1 декабря, однако изменили решение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что ограничение работы ресторанов, кафе и отелей, а также другие меры борьбы с инфекцией продлятся до 1 января.

Организаторы уже разобрали построенный рождественский рынок на площади Потсдамер — один из самых посещаемых в Берлине. Владелец рынка Арнольд Бергманн сказал, что все равно сможет возместить потери за счет нескольких дней работы в декабре.

Решение властей повлияло на настроение горожан: жители города привыкли к таким традициям. «Мне будет не хватать рождественских рынков. Там красиво, музыка, праздничное настроение, люди приходят семьями — все это имеет прямое отношение к Рождеству», — рассказала Виолетта, жительница Берлина.

11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе отменяются массовые новогодние гуляния. Запрет будет введен в том числе на крупные рождественские мероприятия. Между тем гулять по улицам в праздники не запрещается.

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